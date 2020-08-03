Сотрудник «Кировгослесхоза» подделал документы, чтобы выиграть аукцион

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:13:36+03:00

Следственный комитет выявил еще один преступный эпизод в деле одного из начальников «Кировгослесхоза». Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Сотрудники скандально (уже) известного «Кировгослесхоза» продолжают попадаться на преступлениях против закона. Так, начальника одного из отделов организации подозревают в служебном подлоге. Сообщил об этом региональный Следком.

По версии ведомства, на подлог начальник отдела по лесхоздеятельности пошел в 2019 году. «Из корыстной заинтересованности» и используя служебное положение, мужчина подделал документы для аукциона по поставке сеянцев хвойных деревьев для «Кировгослесхоза». Это позволило нужной ему компании выиграть конкурс.

Уже позже выяснилось, что это не единственный грешок за душой бывшего начальника. Служебный подлог оказался лишь еще одним эпизодом в уголовном деле обвиняемого во взяточничестве. Сейчас расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU