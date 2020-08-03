В Кирове появятся «плавающиет» люки

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:40:46+03:00

Не в первый раз после сильного дождя целые участки улиц «всплывают»

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В Кирове не в первый раз после сильного дождя целые участки улиц «всплывают»: ливневая канализация не справляется с потоками воды. Эту проблему на ул. Комсомольской у дома №41 надеются хоть отчасти решить, установив на проезжей части «плавающие» люки.

Для этого нужно сперва демонтировать неисправный колодец, вывести опорную плиту на нужную высоту и установить «плавающий» люк. Он состоит из высокопрочного чугуна и не имеет жесткой связи с колодцем, что позволяет ему как бы «плавать» вместе с асфальтовым покрытием. Это значительно смягчает нагрузку на дорожное полотно, и вся конструкция служит дольше.

Эту технологию уже давно применяют в крупных городах – в Москве и Екатеринбурге. В Кирове к ней пока примериваются: еще надо будет оценить, как такие люки выдерживают транспортную нагрузку.

ИСТОЧНИК KP.RU