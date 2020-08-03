В Кирове из окна дома на улице Московской выпал 4-летний ребенок
За летний период 2020 года 11 детей пострадали при падении из окон. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Кировской области.
Еще один несчастный случай произошел в воскресенье, 2 августа. 4-летний мальчик выпал из окна дома по улице Московской. Всему виной москитная сетка открытого окна, на которую навалился ребенок. В результате происшествия мальчик получил тяжелые травмы. Сейчас малыш находится в областном Центре травматологии, ортопедии и нейрохирургии.
- В ходе проверки было установлено, что ребенок находился дома с родителями, которые ненадолго оставили его без внимания в комнате, - сообщили в пресс-службе МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU