2020-08-03T09:49:34+03:00
Происшествия

В Кирове из окна дома на улице Московской выпал 4-летний ребенок

Сейчас малыш находится в областном Центре травматологии, ортопедии и нейрохирургии
Виктор Карпов
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11 детей пострадали при падении из окон.11 детей пострадали при падении из окон.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За летний период 2020 года 11 детей пострадали при падении из окон. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Кировской области.

Еще один несчастный случай произошел в воскресенье, 2 августа. 4-летний мальчик выпал из окна дома по улице Московской. Всему виной москитная сетка открытого окна, на которую навалился ребенок. В результате происшествия мальчик получил тяжелые травмы. Сейчас малыш находится в областном Центре травматологии, ортопедии и нейрохирургии.

- В ходе проверки было установлено, что ребенок находился дома с родителями, которые ненадолго оставили его без внимания в комнате, - сообщили в пресс-службе МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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