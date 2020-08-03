Грозы и дожди: прогноз погоды в Кирове на понедельник, 3 августа
Понедельник - день тяжелый. Первый рабочий день недели для кировчан станет пасмурным и дождливым.
Утром, 3 августа, в Кирове прогремит гроза, после которой начнется мелкий дождик. По прогнозу синоптиков, он продлится до самого вечера. Температура воздуха будет плавно повышаться и к 15.00 тепло достигнет своего пика в +18 градусов. Ближе к ночи сильно похолодает до +12 градусов.
В Кирове юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-7 м/с.
Прогноз погоды составлен с помощью портала gismeteo.
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ИСТОЧНИК KP.RU