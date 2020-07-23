Росгвардия задержала в Кирове поджигателя

23 Июль 2020 2020-07-23T18:36:08+03:00

Задержанный пояснил, что решил поджечь автомобиль из неприязни к его владельцу. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мужчина пытался сжечь автомобиль из неприязни к его владельцу

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На днях в полицию позвонил житель Кирова. Мужчина сообщил, что во дворе дома заметил подозрительного незнакомца. По мнению звонившего, тот пытался поджечь автомобиль. Это происходило около двух часов ночи. Дежурный сообщил информацию нарядам, которые патрулировали улицы.

На место происшествия отправились сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Они обнаружили во дворе мужчину 1970 года рождения, который признался, что решил поджечь автомобиль, так как испытывал неприязнь к его владельцу.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Работает следственно-оперативная группа.

ИСТОЧНИК KP.RU