Кировская прокуратура провела проверку в доме, где 2 июля взорвался газ

17 Июль 2020 2020-07-17T17:15:52+03:00

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В доме №6 на Орджоникидзе, где 2 июля произошел взрыв, выявлены нарушения правил пользования газом. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ведомство провело проверку деятельности ЖСК «Строитель - 2». Данная организация содержит имущество дома. Установлено, что компания не проводила обязательное диагностирование внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

- Подобное неисполнение не позволяет оперативно выявить и устранить неисправности газового оборудования, создавая угрозу для жизни и здоровья граждан, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По данному факту прокурор Октябрьского района внес председателю кооператива представление об устранении нарушений.

Следственный Комитет по Кировской области продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

Напомним, что 2 июля 2020 года около 17 вечера в квартире дома №6 по улице Орджоникидзе произошел взрыв газа. Пострадали две кировчанки. Одна из женщин скончалась в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU