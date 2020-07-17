В Кирове продают частный пансионат за 200 миллионов рублей
На популярном сайте объявлений появилось интересное объявление о продаже. На реализацию выставлен частный пансионат в микрорайоне Коминтерн в городе Кирове. Известно, что ранее учреждение оказывало помощь по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания.
В объявлении указано, что здание находится на земельном участке общей площадью в 5000 кв метров. Сама же площадь пансионата составляет 2500 кв. метров. К объекту подведены все необходимые центральные коммуникации.
- Проложен собственный газопровод, смонтирована и установлена собственная газовая котельная и собственная канализационная насосная станция. Возможна полная автономная работа объекта, - сообщается в объявлении.
Продавец отмечает, что все работы выполнены в соответствии с действующими ГОСТами и ТУ, с применением сертифицированных материалов и комплектующих. Кроме того, пансионат оборудован охранно-пожарной сигнализацией и системой пожаротушения, а также установлена система видеонаблюдения.
- В здании оборудована и укомплектована столовая, возможно полноценное питание и комфортное размещение до 200 человек, - говорится в объявлении.
В здании оборудована и укомплектована столовая. Фото: avito.ru
Продавец оценил здание пансионата в 200 миллионов рублей. Кроме того, в объявлении сказано, что собственник рассматривает и вариант дальнейшего сотрудничества с целью реализации проекта.
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ИСТОЧНИК KP.RU