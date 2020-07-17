2020-07-17T15:39:02+03:00
Общество

В Кирове пропал 72-летний мужчина

В последний раз он вышел из дома 15 июля
Олег ЛЯЛИН
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Мужчина не может найти свой дом самостоятельно. Фото: vk.com/lizaalert_kirovМужчина не может найти свой дом самостоятельно. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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В Кирове разыскивают 72-летнего мужчину. Михаила Николаевича Анисимова последний раз видели 15 июля. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Михаилу Николаевичу 72 года, рост 175 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы с сединой. На момент ухода из дома он был одет в светлую рубашку, коричневые брюки, черные сланцы, в кепку цвета хакки без козырька. При себе он имел темный пластиковый пакет. Носит очки.

Мужчина явно дезориентирован. «Лиза Алерт» сообщает, что он не знает своего адреса. Он заходит в открытые подъезды в надежде найти свой дом. Волонтеры предупреждают, что Михаил Николаевич постесняется попросить помощи.

Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 102.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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