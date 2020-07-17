2020-07-20T17:15:01+03:00
Общество

Организации, которые перекапывают улицы, призвали к порядку

Некоторые подрядчики наносят ущерб городскому хозяйству
Владислав Николаенко
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Земляные работы ведутся на 36 участках. Фото: pixabay.comЗемляные работы ведутся на 36 участках. Фото: pixabay.com
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Перекопанные улицы и бульвары приносят немало неудобств горожанам и дают повод для недовольства городской администрацией.

17 июля на оперативном совещании с подрядчиками руководители ресурсоснабжающих организаций доложили о ходе реконструкции теплосетей и незакрытых раскопках.

Директор КТК Дмитрий Яшин сообщил, что земляные работы ведутся на 36 участках. Подготовка теплосетей к зимнему сезону идет согласно графику. Глава администрации Дмитрий Осипов обратил внимание на культуру земляных работ.

- Один из примеров: на бульваре на Октябрьском проспекте при реконструкции теплосетей подрядчик повредил опоры освещения. На некоторых раскопках работы давно не ведутся или ведутся с нарушением правил благоустройства. Ситуацию нужно срочно исправлять. В противном случае нарушителей будуем штрафовать, - предупредил Дмитрий Осипов.

Глава города Елена Ковалева отметила, что некоторые подрядчики наносят ущерб городскому хозяйству. Она привела пример: на улице Некрасова у Дворца культуры «Космос» тяжелая техника ездит прямо по газонам. Затем она подчеркнула, что все разрушенное и поврежденное должно быть восстановлено, а подъездные пути надо намечать заранее, чтобы не наносить ущерба.

Горожан просят сообщать в администрацию Кирова или теруправления по районам о нарушениях при земляных работах и обещают, что любые сообщения немедленно проверят. По периметру «раскопок» должно быть установлено цельное ограждение. Обязательно наличие информационной таблички со сведениями о соответствующей организации и сроках работ. Кроме того, ночью перекопанный участок должен быть подсвечен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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