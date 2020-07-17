2020-07-17T15:12:50+03:00
Происшествия

Девять человек спасли при пожаре в Кирово-Чепецке

Причиной пожара стало короткое замыкание
Олег ЛЯЛИН
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Удалось спасти девять человек, кошку и собаку. Фото: 43.mchs.gov.ruУдалось спасти девять человек, кошку и собаку. Фото: 43.mchs.gov.ru
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В Кирово-Чепецке на улице Красноармейской случился пожар. В 12.08 сотрудникам МЧС сообщили, что загорелась квартира на третьем этаже четырехэтажного дома. На вызов приехали три пожарные машины.

С помощью пожарных лестниц сотрудники МЧС эвакуировали из дома 9 человек. Также они спасли кошку и собаку. К 12.42 возгорание удалось полностью потушить.

Как сообщает управление МСЧ по Кировской области, возможная причина ЧП - короткое замыкание в розетке. От огня пострадала квартира, в которой и произошел пожар. Там обгорели стены, пол, потолок на площади 15 кв.м.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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