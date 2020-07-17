В Афанасьевском районе устраняют последствия сильной грозы
В ночь на 17 июля в Афанасьевском районе сильная гроза нанесла большой урон многим поселениям. От сильного ветра и молний пострадали жилые дома, хозпостройки. Как сообщает сайт «Планета Афанасьево», в разных селах и деревнях повалены деревья, разрушены теплицы и кровли крыш.
Из-за грозы произошло и отключение линий электропередачи и телефонной связи. Над их восстановлением работают аварийно-спасательные бригады из 9 разных районов
В администрации района уточняют, что пострадавших среди жителей нет, размеры ущерба еще подсчитываются. По информации оперативной группы, гроза «прошлась» и по предприятиям сельского хозяйства. Сейчас аварийно-спасательные бригады восстановили телефонную связь и электроэнергию в Боровском и Бисеровском поселениях. Работы продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU