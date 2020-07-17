2020-07-17T16:09:48+03:00
Происшествия

В Афанасьевском районе устраняют последствия сильной грозы

Пострадали линии электропередачи, жилые дома и хозпостройки
Олег ЛЯЛИН
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В Боровском и Бисеровском поселениях электричество уже восстановлено. Фото: afanasyevo.ucoz.ruВ Боровском и Бисеровском поселениях электричество уже восстановлено. Фото: afanasyevo.ucoz.ru
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В ночь на 17 июля в Афанасьевском районе сильная гроза нанесла большой урон многим поселениям. От сильного ветра и молний пострадали жилые дома, хозпостройки. Как сообщает сайт «Планета Афанасьево», в разных селах и деревнях повалены деревья, разрушены теплицы и кровли крыш.

Из-за грозы произошло и отключение линий электропередачи и телефонной связи. Над их восстановлением работают аварийно-спасательные бригады из 9 разных районов

В администрации района уточняют, что пострадавших среди жителей нет, размеры ущерба еще подсчитываются. По информации оперативной группы, гроза «прошлась» и по предприятиям сельского хозяйства. Сейчас аварийно-спасательные бригады восстановили телефонную связь и электроэнергию в Боровском и Бисеровском поселениях. Работы продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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