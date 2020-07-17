С начала года дружинники Кировской области провели 79 рейдов

17 Июль 2020 2020-07-17T14:35:31+03:00

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16 июля состоялось заседание штаба народных дружин Кировской области. В 2020 году патрульные наряды с участием дружинников провели 79 рейдов, пресекли 757 административных правонарушений, задержали 36 нетрезвых водителей. Благодаря патрулированию дружинников, уличная преступность в регионе снизилась на 24,4% (с 1901 до 1438) и преступность в общественных местах на 17,7% (с 3242 до 2668). Чрезвычайных происшествий на массовых и публичных мероприятиях не было вовсе.

Участники утвердили план работы штаба народных дружин Кировской области на второе полугодие 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU