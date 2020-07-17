2020-07-17T13:46:03+03:00
Общество

В Кировской области от клещей пострадали более 11 тысяч человек

Среди исследованных насекомых выявлены 107 особей, переносящих энцефалит
Олег ЛЯЛИН
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На данный момент исследовано 9615 клещей на наличие возбудителей инфекции.На данный момент исследовано 9615 клещей на наличие возбудителей инфекции.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Благодаря ослаблению карантинных мер и хорошей погоде жители области все чаще выезжают на природу. Поэтому количество укушенных клещами граждан возросло.

Специалисты уже исследовали 9615 клещей, которых принесли на проверку жители области. Оказалось, что в 107 особях обнаружен возбудитель клещевого энцефалита. Таким образом, по последним данным, уже 18 жителей области заболели этой инфекцией, среди них трое детей. Зафиксировано также 40 случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом.

Всего на 16 июля 2020 года от укусов этих насекомых пострадали 11 064 граждан. Среди них 2151 ребенок.

- Главная мера защиты от заболевания - не допускать присасывания клещей, - заявили в Роспотребнадзоре.

ВАЖНО

Чтобы защитить себя от укуса, следует соблюдать следующие меры безопасности:

1. Находясь в природном очаге клещевых инфекций периодически осматривать свою одежду и кожу;

2. Рекомендуется удалить клеща в максимально короткие сроки. Лучше всего - в больнице;

3. Если вы извлекли членистоногого самостоятельно, нужно сохранить его для исследования;

4. После обработки ранки необходимо обратиться в лечебную организацию для назначения медикаментов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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