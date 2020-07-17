В Кировской области 14 выпускников сдали ЕГЭ на высший результат

17 Июль 2020 2020-07-17T12:40:19+03:00

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В Кировской области в связи с эпидемиологической ситуацией сдвинулись сроки сдачи ЕГЭ. В год всемирной пандемии все основные экзамены начались с третьего июля. И уже на днях стали известны первые результаты по информатике, географии и литературе.

Так, в области несколько выпускников сдали эти предметы на все 100 баллов. Причем больше всего «стобалльников» среди ребят, сдававших информатику и информационно-коммуникационные технологии. Их, по данным сайта reports.43edu.ru, насчиталось 10 человек.

- Четверо представляют муниципальные образовательные учреждения - лицей № 21 и лицей информационных технологий № 28, - сообщили в департаменте образования.

Кроме информатики, один выпускник сдал на 100 баллов географию, трое - литературу. В начале следующей недели появятся результаты по русскому языку. Надеемся, что ребят, сдавших этот экзамен на высший балл, будет еще больше. Напомним, что ЕГЭ проходит с соблюдением всех эпидемиологический требований.

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ИСТОЧНИК KP.RU