В Кирове прокуратура проверит соблюдение прав несовершеннолетних в многодетной семье
Прокуратура начала проверку семьи из Коминтерна. Поводом послужила новостная программа на одном из местных телеканалов Кирова. В ней показали сюжет о женщине, которая не исполняет родительские обязанности. Кировчанка бьет детей, не кормит их. А их дом находится в антисанитарных условиях. Также жительница Коминтерна на долгое время оставляет детей одних. Эту информацию журналистам сообщили родственники горе-мамаши.
Кроме того, телевизионщики выяснили еще один инцидент. Оказалось, что в семье также нарушается закон о содержании домашних животных: больные питомцы, кошки и собаки, не получают должного ухода. Все эти факты и послужили отправной точкой для начала прокурорской проверки.
После нее оценят работу и должностных лиц, которые занимаются профилактикой правонарушений в отношении несовершеннолетних. Все результаты проверки контролируются прокурором Кировской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU