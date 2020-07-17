В Кировской области автомобиль снова столкнулся с лосем: погиб человек

17 Июль 2020 2020-07-17T11:33:37+03:00

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В пятницу, 17 июля, в 2.50 на 69-ом километре трассы Яранск - Кикнур произошла смертельная авария. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля Lexus сбил лося, который неожиданно выбежал на проезжую часть дороги. В результате аварии погиб 70-летний мужчина-пассажир. По информации источника, который пожелал остаться неизвестным, именно в этой аварии погиб депутат Николай Дубравин старший. Водитель и 24-летний пассажир доставлены в больницу с серьезными травмами. За их жизни борются врачи.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU