2020-07-17T11:33:37+03:00
Происшествия

В Кировской области автомобиль снова столкнулся с лосем: погиб человек

Еще двое получили серьезные травмы
Виктор Карпов
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Водитель автомобиля Lexus сбил лося. Фото: vk.com/gibdd43Водитель автомобиля Lexus сбил лося. Фото: vk.com/gibdd43
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В пятницу, 17 июля, в 2.50 на 69-ом километре трассы Яранск - Кикнур произошла смертельная авария. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля Lexus сбил лося, который неожиданно выбежал на проезжую часть дороги. В результате аварии погиб 70-летний мужчина-пассажир. По информации источника, который пожелал остаться неизвестным, именно в этой аварии погиб депутат Николай Дубравин старший. Водитель и 24-летний пассажир доставлены в больницу с серьезными травмами. За их жизни борются врачи.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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