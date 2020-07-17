Ушел из жизни депутат Слободской городской думы Николай Дубравин

17 Июль 2020 2020-07-17T11:35:45+03:00

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На 71 году жизни погиб депутат Слободской гордумы Николай Дубравин. Об этом сообщили в пресс-службе ОЗС.

В 2011 году Николай Григорьевич был избран депутатом Законодательного Собрания Кировской области. За время работы в ОЗС он внес свыше 20 законотворческих инициатив, большинство из которых были социально ориентированными. В дальнейшем Николай Дубравин продолжил представительную работу в Слободской городской думе пятого созыва.

Сын Николая Григорьевича сообщил, что отец погиб в автомобильной аварии. Вместе с ним в машине находились еще два человека.

- Отец погиб, это правда. За жизнь брата и товарища борются врачи - состояние крайне тяжелое, - сообщил Николай Дубравин младший.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким Николая Григорьевича Дубравина.

ИСТОЧНИК KP.RU