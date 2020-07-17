В Кирове началась выдача путевок в детский сад

17 Июль 2020 2020-07-17T10:49:46+03:00

В первую очередь путевки получат дети, родившиеся с 1 сентября по 31 декабря 2017 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В среду, 15 июля, в Кирове началось комплектование групп в детские сады. Общее количество выданных путевок составит около 9 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования.

- Сначала путевки получат дети, родившиеся с 1 сентября по 31 декабря 2017 года, затем малыши с датами рождения с 1 января по 31 августа 2018 года, чьи родители имеют внеочередное и первоочередное право на предоставление места в дошкольном учреждении, - отметили в департаменте.

Сообщается, что родителей предварительно уведомят о дате и месте выдачи путевок через СМС.

Для получение путевки в детский сад родителям необходимо представить следующие документы:

- свидетельство о рождения ребенка;

- уведомление о постановке на учет;

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя;

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания.

Уточнить информацию о порядке выдачи путевок можно на сайте в разделе «Дошкольное образование».

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ИСТОЧНИК KP.RU