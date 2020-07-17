В субботу в Кирове устроят «сплошные проверки» водителей
В субботу, 18 июля, в Кирове пройдут «сплошные проверки» водителей. Как уточнили в пресс-службе региональной ГИБДД, автоинспекторы будут дежурить в Ленинском районе города, а также на въездах и выездах из областного центра.
Водителей проверят на состояние алкогольного опьянения. Вместе с автоинспекторами в рейды выйдут представители добровольных народных дружин и активисты организации «Ночной Патруль». Уточняется, что во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы.
Напомним, что за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения водителям грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU