2020-07-17T10:33:09+03:00
Общество

В субботу в Кирове устроят «сплошные проверки» водителей

Автоинспекторы выйдут в рейды с активистами
Анна КРЮКОВА
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Водителей проверят на состояние алкогольного опьяненияВодителей проверят на состояние алкогольного опьяненияФото: Мария АНАНОВА
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В субботу, 18 июля, в Кирове пройдут «сплошные проверки» водителей. Как уточнили в пресс-службе региональной ГИБДД, автоинспекторы будут дежурить в Ленинском районе города, а также на въездах и выездах из областного центра.

Водителей проверят на состояние алкогольного опьянения. Вместе с автоинспекторами в рейды выйдут представители добровольных народных дружин и активисты организации «Ночной Патруль». Уточняется, что во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы.

Напомним, что за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения водителям грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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