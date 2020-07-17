2020-07-17T09:09:31+03:00
Происшествия

В Киров вернется прохлада: прогноз погоды на пятницу, 17 июля

Ночью пройдет небольшой дождь, а днем температура воздуха прогреется до +24 градусов
Виктор Карпов
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В полдень температура достигнет своего пика в +24 градуса.В полдень температура достигнет своего пика в +24 градуса.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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На протяжении всего дня будет пасмурная погода, но дождей не ожидается. Синоптики отмечают, что тропический воздух уйдет в более восточные регионы России. Соответственно в Кировской области начнет постепенно понижаться температура.

Ночью 17 июля ожидается небольшой дождь. Температура воздуха опустится до +17 градусов. Уже в 3.00 дождь закончится, а к утру воздух прогреется до +19 градусов. В полдень температура достигнет своего пика в +24 градуса. Однако небо останется пасмурным.

Ближе к 21.00 часу станет прохладнее, ожидается +20 градусов. Порывы ветра достигнут 10 м/с, а его направление в течении дня сменится с юго-восточного на юго-западный.

Напомним, что в среду, 15 июля, в Кирове был установлен новый суточный рекорд. Максимальная температура воздуха в областном центре составила +33,5 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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