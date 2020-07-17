17 июля электричество будут отключать во всех районах Кирова

17 Июль 2020 2020-07-17T07:49:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Завтра несколько домов в Кирове останутся без электричества. Плановые отключения пройдут во всех районах города.

В Нововятском районе и заречной части областного центра с 8.00 до 15.30 света не будет в поселке Коминтерн на улицах 8 Марта, Боровая, в домах № 3 и10 по Лазурной, в СНТ «Юбилейный» и на участках №№ 1-76 в СНТ «Мечта».

С 8.30 до 16.00 электроэнергию отключат в селе Порошино: на улице Порошинской, в домах №№ 1а-12а, и на Сосновой в домах №№ 5, 9, 11, 13, 15.

С 9.00 до 12.00 жители деревни Малая Субботиха тоже останутся без света. Правда, не все. Электричества не будет в домах №№ 1- 32а на улице Кузнечной, а также на пересечении Кузнечной и Центральной, в домах №№ 1, 2а, 3, 3а. А в переулке Никульчинский не повезет жителям домов №№ 1, 2, 3, 6, 8, 10, 31. На улице Лукинской отключат свет в домах №№ 2, 3, 3а, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9, а на Верхнедольской в домах №№ 3 — 38б.

В это же время электричества не будет в Нововятске, по адресам: улица Опарина, 3 и 5а; Молодой Гвардии 5, 8 и 10а; Орджоникидзе, 17.

С 9.00 до 15.30 электроэнергию отключат и в слободе Симоновская, в домах №№ 1-24, в доме 3а на Малой Симоновской улице и на улице Зеленая долина, в домах №№ 4, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20.

Жители вышеперечисленных домов могут уточнить информацию по телефонам: 529-555, 255-977.

В Ленинском, Октябрьском и Первомайском районах областного центра с 8.00 до 15.30 электричества не будет в домах №№ 1, 1/1, 3, 3/1, 3/2 по улице Волкова и № 9 по Конева.

В это же время без света придется обходиться жителям домов №№ 31 и 33 по Красноармейской и №№ 159, 161, 163, 167 по Володарского.

На полтора часа дольше - с 8.00 до 17.00 без электроэнегии будут дома №№ 1, 3, 5, 6, 8, 11 по 1-му Чижовскому переулку/Серафимовича; №№ 3, 5, 72, 7а, 8, 9, 12 по 2-му Чижевскому; дом № 9 и частично № 10 по 3-му Чижевскому; №№ 1, 13, 15, 19 по 4-му Чижовскому, а также №№ 3 и 5 по улице Нагорной и №№ 19, 20, 21, 21а, 22а, 24а по Серафимовича.

С 9.00 до 13.00 Электричества не будет на улице Кочкиной, в домах №№ 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10, 10/1, 10/2, 12; а также в доме № 17 по Производственной и №№ 21, 23, 23/1 по Солнечной.

В деревне Пересторонцы свет отключат также в 9.00, но включат лишь только к полуночи.

С 13.00 до 16.00 придется обойтись без электричества и жителям домов № 6 и 6/3 по Мостовицкой /Чистопрудненской, и № 3 по Чистопрудненской.

А в домах №№ 4, 6, 14 и 16 по улице Романа Ердякова, № 14 по Сельскохозяйственному проезду и №№ 101, 101а, 103 по улице Москов по ской электроэнергии не будет с 13.30 до 16.00.

Уточнить информацию кировчане, живущие по эти адресам смогут по телефонам 564-034, 255-977.

Завтра несколько домов в Кирове останутся без электричества. Плановые отключения пройдут во всех районах города.

В Нововятском районе и заречной части областного центра с 8.00 до 15.30 света не будет в поселке Коминтерн на улицах 8 Марта, Боровая, в домах № 3 и10 по Лазурной, в СНТ «Юбилейный» и на участках №№ 1-76 в СНТ «Мечта».

С 8.30 до 16.00 электроэнергию отключат в селе Порошино: на улице Порошинской, в домах №№ 1а-12а, и на Сосновой в домах №№ 5, 9, 11, 13, 15.

С 9.00 до 12.00 жители деревни Малая Субботиха тоже останутся без света. Правда, не все. Электричества не будет в домах №№ 1- 32а на улице Кузнечной, а также на пересечении Кузнечной и Центральной, в домах №№ 1, 2а, 3, 3а. А в переулке Никульчинский не повезет жителям домов №№ 1, 2, 3, 6, 8, 10, 31. На улице Лукинской отключат свет в домах №№ 2, 3, 3а, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9, а на Верхнедольской в домах №№ 3 — 38б.

В это же время электричества не будет в Нововятске, по адресам: улица Опарина, 3 и 5а; Молодой Гвардии 5, 8 и 10а; Орджоникидзе, 17.

С 9.00 до 15.30 электроэнергию отключат и в слободе Симоновская, в домах №№ 1-24, в доме 3а на Малой Симоновской улице и на улице Зеленая долина, в домах №№ 4, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20.

Жители вышеперечисленных домов могут уточнить информацию по телефонам: 529-555, 255-977.

В Ленинском, Октябрьском и Первомайском районах областного центра с 8.00 до 15.30 электричества не будет в домах №№ 1, 1/1, 3, 3/1, 3/2 по улице Волкова и № 9 по Конева.

В это же время без света придется обходиться жителям домов №№ 31 и 33 по Красноармейской и №№ 159, 161, 163, 167 по Володарского.

На полтора часа дольше - с 8.00 до 17.00 без электроэнегии будут дома №№ 1, 3, 5, 6, 8, 11 по 1-му Чижовскому переулку/Серафимовича; №№ 3, 5, 72, 7а, 8, 9, 12 по 2-му Чижевскому; дом № 9 и частично № 10 по 3-му Чижевскому; №№ 1, 13, 15, 19 по 4-му Чижовскому, а также №№ 3 и 5 по улице Нагорной и №№ 19, 20, 21, 21а, 22а, 24а по Серафимовича.

С 9.00 до 13.00 Электричества не будет на улице Кочкиной, в домах №№ 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10, 10/1, 10/2, 12; а также в доме № 17 по Производственной и №№ 21, 23, 23/1 по Солнечной.

В деревне Пересторонцы свет отключат также в 9.00, но включат лишь только к полуночи.

С 13.00 до 16.00 придется обойтись без электричества и жителям домов № 6 и 6/3 по Мостовицкой /Чистопрудненской, и № 3 по Чистопрудненской.

А в домах №№ 4, 6, 14 и 16 по улице Романа Ердякова, № 14 по Сельскохозяйственному проезду и №№ 101, 101а, 103 по улице Москов по ской электроэнергии не будет с 13.30 до 16.00.

Уточнить информацию кировчане, живущие по эти адресам смогут по телефонам 564-034, 255-977.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте ( ставьте активную ссылку: )

ИСТОЧНИК KP.RU