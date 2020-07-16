За сутки в Кировской области утонули два человека

16 Июль 2020 2020-07-16T16:58:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кировской области продолжает расти число утонувших. По данным МЧС, за прошедшие сутки на водоемах региона произошло два несчастных случая.

В среду, 15 июля, в реке Песчанка в Омутниском районе во время купания утонул 46 летний мужчина. Приятели, с которыми отдыхал погибший, рассказали, что они отправились плавать на лодке. Некоторое время спустя, мужчины увидели, что их друг зашел в воду. Позже он пропал из их поля зрения. Сообщается, что на месте происшествия работали спасатели, которые нашли тело мужчины.

Еще один несчастный случай произошел в Свечинском районе. Известно, что во время купания на реке Свеча утонул 49-летний мужчина.

По официальным данным, с начала купального сезона в нашем регионе утонуло 15 человек, трое из которых дети.

Кировская полиция просит жителей региона быть осмотрительнее на водоемах. Не стоит купаться в незнакомых, необорудованных местах. В жаркие дни лучше не бросаться в воду резко - могут начаться мышечные судороги.

Ранее «Комсомолка» публиковала список безопасных пляжей Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU