Учреждения дополнительного образования готовятся к новому учебному году

17 Июль 2020 2020-07-17T11:42:37+03:00

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В Кирове три музыкальных школы, одна художественная, девять школ искусств и детская школа классического танца, в которых обучаются более 7 тыс. учеников, готовятся к новому учебному году.

Детской школе искусств № 11 из городского бюджета выделили почти 2,7 млн руб. на замену оконных блоков.

В Вятской детской школе искусств заменяют светильники на светодиодные и ремонтируют электропроводку. Кроме того, за счет внебюджетных источников до конца лета должны обновить кровлю крыльца, и выполнить косметический ремонт кабинетов на общую сумму 113 тыс. рублей.

В Первой детской музыкальной школе установят систему оповещения, проведут текущий ремонт коридора на втором этаже, отремонтируют санузел.

В коридорах первого этажа Детской художественной школы появится подвесной потолок. Кроме того, сделают косметический ремонт двух учебных классов и большого выставочного зала. А также в рамках реконструкции системы отопления установят биметаллические радиаторы. А в малом выставочном зале оборудуют трековую систему освещения.

В Нововятской детской школе искусств продолжается облицовка фасада керамогранитом.

В Детской школе искусств «Рапсодия» заменили три окна в хоровом отделении, идет ремонт в кабинете для индивидуальных занятий и хореографическом отделении, где оборудована новая костюмерная. На очереди - изобразительное отделение.

Ремонт в учреждениях дополнительного образования управления культуры планируют завершить к 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU