2020-07-16T15:30:16+03:00
Происшествия

Кировский автоинспектор спас людей от взрыва грузовика

Водитель большегруза не смог самостоятельно потушить возгорание
Олег ЛЯЛИН
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Николай Русских сумел быстро отреагировать на ситуацию. Фото: https: гибдд.рф/r/43Николай Русских сумел быстро отреагировать на ситуацию. Фото: https: гибдд.рф/r/43
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15 июля сотрудник кировского ГИБДД Николай Русских возвращался домой из командировки. Около двух часов ночи на трассе Киров-Сыктывкар, около села Летка мужчина увидел дымящийся грузовик. Не раздумывая Николай направился к автомобилю, ведь внутри находился водитель.

Он рассказал, что вез битум. Внезапно груз загорелся. Водитель попытался самостоятельно потушить пожар, но не смог. Возникла опасность взрыва, из-за которого мог погибнуть как сам мужчина, так и другие участники движения.

Автоинспектор перекрыл движение для других транспортных средств, проезжающих мимо дымящегося грузовика. И вызвал экстренные службы. Пожарные быстро ликвидировали пламя. Никто из участников инцидента не пострадал.

Водитель большегруза поблагодарил инспектора ГИБДД за быстрое реагирование на ситуацию. Грамотные действия сотрудника ГИБДД помогли избежать жертв.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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