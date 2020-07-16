Кировский автоинспектор спас людей от взрыва грузовика
15 июля сотрудник кировского ГИБДД Николай Русских возвращался домой из командировки. Около двух часов ночи на трассе Киров-Сыктывкар, около села Летка мужчина увидел дымящийся грузовик. Не раздумывая Николай направился к автомобилю, ведь внутри находился водитель.
Он рассказал, что вез битум. Внезапно груз загорелся. Водитель попытался самостоятельно потушить пожар, но не смог. Возникла опасность взрыва, из-за которого мог погибнуть как сам мужчина, так и другие участники движения.
Автоинспектор перекрыл движение для других транспортных средств, проезжающих мимо дымящегося грузовика. И вызвал экстренные службы. Пожарные быстро ликвидировали пламя. Никто из участников инцидента не пострадал.
Водитель большегруза поблагодарил инспектора ГИБДД за быстрое реагирование на ситуацию. Грамотные действия сотрудника ГИБДД помогли избежать жертв.
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ИСТОЧНИК KP.RU