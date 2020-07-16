Гостья из Мурманска: «Работа медицинского персонала в Кировской области поставлена безупречно»

16 Июль 2020 2020-07-16T15:17:17+03:00

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В редакцию «Комсомолки» обратилась читательница, которая оказалась на лечении в одном из инфекционных госпиталей в Кировской области. По словам Екатерины (имя изменено - Ред.) в наш регион она приехала с мужем из Мурманской области. В Омутнинске у них проживают родные, к которым они ежегодно приезжают на лето.

Уже в Кировской области у них подтвердился диагноз COVID-19. Семью отправили на лечение в инфекционный госпиталь в Ганино, в отделение 13а. Где они проходили основное наблюдение.

- Хотим выразить благодарность врачам, которые находятся на боевом посту. Спасибо доктору Екатерине Александровне, медсестре Анастасии и Софье, медицинскому брату Марису и санитару Артему и всем, кто трудится сейчас с больными COVID-19, - подчеркнула Екатерина. - Работа медицинского персонала в Кировской области поставлена безупречно. Мы ощущали ежедневную поддержку от врачей в этот непростой для нас период.

Наша читательница рассказала, что сама является медицинским работником. Она изнутри увидела, в каких тяжелых условиях трудятся врачи: «работать в средствах индивидуальной защиты тяжело, но они настоящие герои и не показывают свою усталость».

- Сейчас мы находимся под наблюдением врачей в санатории «Солнечный» в Кирово-Чепецком районе. Здесь тоже замечательный персонал. Я благодарна каждому за их непростую работу, - отметила наша читательница.

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