По Кирову составили "культурный гид"

16 Июль 2020 2020-07-16T15:13:44+03:00

В этом году из-за эпидемии многим пришлось отказаться от туристических поездок; онлайн-экскурсии призваны хотя бы отчасти компенсировать недополученные впечатления.

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Портал «Культура.РФ» представил спецпроект «Открываем города России» - это онлайн-туры по самым интересным достопримечательностям России с гидами.Среди 120 представленных городов есть и Киров.

В этом году из-за эпидемии многим пришлось отказаться от туристических поездок; онлайн-экскурсии призваны хотя бы отчасти компенсировать недополученные впечатления. Те же, кто все-таки отправится в поездки, смогут благодаря этому спецпроекту самостоятельно спланировать интересный туристический маршрут.

Кое-что новое о своем городе и регионе, возможно, узнают и местные жители, считает министр культуры Кировской области Татьяна Мазур. В «Культурном гиде по Кирову» посетитель увидит Вятскую филармонию, драмтеатр, театр кукол, художественный музей, краеведческий музей и другие учреждения культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU