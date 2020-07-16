Названа предполагаемая причина провала грузовика 15 июля
15 июля на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Труда грузовик «Скания» провалился под асфальт. В результате самосвал завалился на бок, но никто в инциденте не пострадал. Территорию сразу огородили.
В департаменте городского хозяйства рассказали, что возможной причиной провала дорожного покрытия стало разрушение плиты тепловой камеры, которая закрывала коммуникации. Она не выдержала и треснула под тягачом. Однако в теплоснабжающей компании допускают и то, что самосвал был нагружен «под завязку», вес песка в кузове превышал предельно допустимый.
Сейчас ресурсноснабжающая компания ремонтирует провал. Место, где произошло ДТП закрыто для движения автомобилей. После этого реконструкция теплосетей продолжится. Продлится она до 14 августа.
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ИСТОЧНИК KP.RU