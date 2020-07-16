«Вятская азбука» получила диплом

16 Июль 2020 2020-07-16T15:12:09+03:00

Каждая буква – отдельная композиция, которая своим рисунком, конструкцией, материалом отражает тот или иной аспект вятской истории и культуры

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Специалист подростково-молодежного объединения «Перекресток», руководитель студии рукописной и печатной книги историко-краеведческого клуба «Мир» Андрей Драченков стал лауреатом I степени ежегодного Всероссийского творческого фестиваля-конкурса «Русский лад» в номинации «Народное прикладное творчество». На конкурс были представлены фотографии букв проекта «Вятская азбука» с авторским описанием.

Проект «Вятская азбука» - это буквы кириллицы размером 1,5 м на 1,3 м. Каждая буква – отдельная композиция, которая своим рисунком, конструкцией, материалом отражает тот или иной аспект вятской истории и культуры, а также раскрывает свое значение в русской письменной традиции. Уникальность проекта в том, что в художественной композиции «Вятского алфавита» используются подлинные образцы русской народной материальной культуры XIX - начала XX веков, а также их современные воссоздания.

ИСТОЧНИК KP.RU