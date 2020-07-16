В Кирове уже 48 лет не было так жарко: температурный рекорд 15 июля 2020 года

16 Июль 2020 2020-07-16T12:05:54+03:00

В последний раз в этот день воздух так прогревался лишь в 1972 году

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Июль побил все рекорды по жаре, а в Кировской области даже установил свой, температурный рекорд! По данным группы «Любительская метеорология в Кирове», вчера, 15 июля, максимальная температура воздуха в областном центре составила +33,5 градуса. Суточный максимум для этого дня, +32,7 градуса, был установлен аж 48 лет назад - в 1972 году. Вчерашний день побил этот рекорд и был занесен в метеорологическую летопись. К слову, ночка тоже выдалась теплой - «тропической», по определению паблика. Минимальная температура составила +24,1 градус, чего не бывало уже лет десять, по данным группы.

В области - свои температурные рекорды. Кильмезь побила рекорд 2006 года (было +32,2, а стало +35,1 градуса), а Кумены повторили рекорд 2014 года (+33,1 градуса).

Сейчас жара в Кирове понемногу идет на спад, но все-таки необходимо быть осторожными. Носите головные уборы, пейте побольше воды и избегайте перегрева! Прогноз погоды на сегодняшний день вы можете посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU