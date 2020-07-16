2020-07-16T12:05:54+03:00
Происшествия

В Кирове уже 48 лет не было так жарко: температурный рекорд 15 июля 2020 года

В последний раз в этот день воздух так прогревался лишь в 1972 году
Маргарита Акагиева
Поделиться:
15 июля 2020 года установило новый температурный рекорд в Кирове на эту дату. Фото: pixabay.com15 июля 2020 года установило новый температурный рекорд в Кирове на эту дату. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Июль побил все рекорды по жаре, а в Кировской области даже установил свой, температурный рекорд! По данным группы «Любительская метеорология в Кирове», вчера, 15 июля, максимальная температура воздуха в областном центре составила +33,5 градуса. Суточный максимум для этого дня, +32,7 градуса, был установлен аж 48 лет назад - в 1972 году. Вчерашний день побил этот рекорд и был занесен в метеорологическую летопись. К слову, ночка тоже выдалась теплой - «тропической», по определению паблика. Минимальная температура составила +24,1 градус, чего не бывало уже лет десять, по данным группы.

В области - свои температурные рекорды. Кильмезь побила рекорд 2006 года (было +32,2, а стало +35,1 градуса), а Кумены повторили рекорд 2014 года (+33,1 градуса).

Сейчас жара в Кирове понемногу идет на спад, но все-таки необходимо быть осторожными. Носите головные уборы, пейте побольше воды и избегайте перегрева! Прогноз погоды на сегодняшний день вы можете посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кировский автоинспектор спас людей от взрыва грузовика
Гостья из Мурманска: «Работа медицинского персонала в Кировской области поставлена безупречно»
По Кирову составили "культурный гид"
«Вятская азбука» получила диплом
Названа предполагаемая причина провала грузовика 15 июля
Коронавирус в Кирове: 96 врачей заразились за весь период наблюдения болезни
Верхнекамское предприятие лишили права добывать гравий
В Кирове уже 48 лет не было так жарко: температурный рекорд 15 июля 2020 года
В центре Кирова мотоциклист устроил двойное ДТП
Коронавирус в Кирове: от инфекции скончался 60-летний яранец
Суд признал экс-главу Мурыгинского сельского поселения виновным в растрате
Из-за вспышки коронавируса в кировском детском лагере завели уголовное дело
В Заксобрании Кировской области выбрали нового председателя соцкомитета
Кировские депутаты поддержали введение льгот по налогу на имущество организаций
Больше не +30: погода в Кирове в четверг, 16 июля
В Кирове еще одно историческое здание причислили к аварийным
Кировчан просят помочь бездомным животным в городских приютах
В формировании Общественной палаты Кировской области произошли изменения
В кировском детском лагере произошла вспышка коронавируса: заразились 35 детей
Ослабление ограничений в Кирове: парки отдыха и пляжи наконец открыты
В Кирове груженый песком грузовик провалился под асфальт