В центре Кирова мотоциклист устроил двойное ДТП

16 Июль 2020 2020-07-16T11:40:20+03:00

23-летний мотоциклист Suzuki столкнулся на перекрестке с двумя автомобилями Hyundai Tucson и ВАЗ-21214. Фото: vk.com/gibdd43

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За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых пять человек получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

В среду, 15 июля, в 8.55 на Октябрьском проспекте произошла авария. По предварительным данным, 23-летний мотоциклист Suzuki столкнулся на перекрестке с двумя автомобилями Hyundai Tucson и ВАЗ-21214. Известно, что мотоциклист выехал на красный сигнал светофора. В результате ДТП 23-летний водитель получил серьезные травмы. Ему понадобилась помощь врачей.

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательными и осторожными на дорогах и соблюдать оптимальный скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU