Верхнекамское предприятие лишили права добывать гравий

16 Июль 2020 2020-07-16T11:58:52+03:00

В 2014 году одному из предприятий предоставили лицензию на добычу песчано-гравийной смеси на месторождении «Уточий Бор» Фото: pixabay.com

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Выполняя поручение губернатора Игоря Васильева, в Кировской области пресекают незаконную добычу полезных ископаемых, легализуя отношения при пользовании недрами. На днях лишилось лицензии предприятие из Верхнекамского района.

В 2014 году одному из предприятий предоставили лицензию на добычу песчано-гравийной смеси на месторождении «Уточий Бор» в Верхнекамском районе. Предприятие обязывалось подготовить месторождение к началу добычных работ в срок до 1 июня 2017 года, а до 1 июня 2018 года обеспечить его выход на проектную годовую мощность в 250 тыс. кубометров.

Ничего этого, однако, не произошло. Министерство охраны окружающей среды Кировской области распорядилось устранить нарушения и предупредило, что иначе предприятие лишится права пользования недрами.

Но вместо этого предприятие перешло, говоря компьютерным языком, в «режим эмуляции»: в штате не числилось ни одного работника, а в налоговую оно подавало нулевую отчетность. Расчетный счет предприятия был закрыт.

Министерство распорядилось о досрочном прекращении права пользования участком недр. Недропользователь с решением министерства не согласился, обжаловал его в суде. Но Арбитражный суд Кировской области в удовлетворении требований отказал. Действия министерства признаны законными.

ИСТОЧНИК KP.RU