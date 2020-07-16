Коронавирус в Кирове: от инфекции скончался 60-летний яранец

16 Июль 2020 2020-07-16T11:05:53+03:00

В реанимации сейчас лежат 27 кировчан с диагнозом COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мужчина стал 51 человеком, умершим от нового вируса

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Уровень смертности от коронавируса в Кировской области, к сожалению, не собирается убывать. Накануне в инфекционном стационаре скончался 60-летний житель Яранского района с установленным диагнозом COVID-19. Несмотря на все усилия врачей, спасти мужчину не удалось.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким умершего.

За минувшие сутки в нашем регионе также зафиксировали 56 новых случаев заражения коронавирусом. Выписали из инфекционных госпиталей 65 выздоровевших пациентов.

По состоянию на 16 июля 2020 года, в Кировской области зарегистрировано:

- 5050 случаев заражения COVID-19, включая бессимптомных больных;

- 3208 выздоровевших;

- 51 умерший;

- 4396 кировчан находятся на домашнем карантине;

- около 42086 жителей области сняли с него за весь период.

Сейчас в инфекционных стационарах лечатся 1072 человека с пневмонией. Как минимум 27 пациентов находятся в тяжелом состоянии, они госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии.

ИСТОЧНИК KP.RU