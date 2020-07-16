2020-07-16T10:48:41+03:00
Происшествия

Суд признал экс-главу Мурыгинского сельского поселения виновным в растрате

Ему назначили штраф в размере 120 тысяч рублей
Виктор Карпов
Поделиться:
Суд вынес приговор бывшему главе Мурыгинского сельского поселения.Суд вынес приговор бывшему главе Мурыгинского сельского поселения.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

Следствие установило, что между жительницей пгт. Мурыгино и администрацией поселения был заключен договор социального найма. Экс-глава незаконно передал в пользование жилое помещение по улице Красных Курсантов. В последующем он дал разрешение на заключение безвозмездного договора передачи жилья в собственность женщины, которая не имела на это право.

В результате этих действий администрация поселения потеряла более 640 тысяч рублей.

Суд признал бывшего главу виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. Сообщается, что приговор не вступил в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кирове уже 48 лет не было так жарко: температурный рекорд 15 июля 2020 года
В центре Кирова мотоциклист устроил двойное ДТП
Коронавирус в Кирове: от инфекции скончался 60-летний яранец
Суд признал экс-главу Мурыгинского сельского поселения виновным в растрате
Из-за вспышки коронавируса в кировском детском лагере завели уголовное дело
В Заксобрании Кировской области выбрали нового председателя соцкомитета
Кировские депутаты поддержали введение льгот по налогу на имущество организаций
Больше не +30: погода в Кирове в четверг, 16 июля
В Кирове еще одно историческое здание причислили к аварийным
Кировчан просят помочь бездомным животным в городских приютах
В формировании Общественной палаты Кировской области произошли изменения
В кировском детском лагере произошла вспышка коронавируса: заразились 35 детей
Ослабление ограничений в Кирове: парки отдыха и пляжи наконец открыты
В Кирове груженый песком грузовик провалился под асфальт