Суд признал экс-главу Мурыгинского сельского поселения виновным в растрате

16 Июль 2020 2020-07-16T10:48:41+03:00

Ему назначили штраф в размере 120 тысяч рублей

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Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

Следствие установило, что между жительницей пгт. Мурыгино и администрацией поселения был заключен договор социального найма. Экс-глава незаконно передал в пользование жилое помещение по улице Красных Курсантов. В последующем он дал разрешение на заключение безвозмездного договора передачи жилья в собственность женщины, которая не имела на это право.

В результате этих действий администрация поселения потеряла более 640 тысяч рублей.

Суд признал бывшего главу виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. Сообщается, что приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU