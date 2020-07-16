Суд признал экс-главу Мурыгинского сельского поселения виновным в растрате
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.
Следствие установило, что между жительницей пгт. Мурыгино и администрацией поселения был заключен договор социального найма. Экс-глава незаконно передал в пользование жилое помещение по улице Красных Курсантов. В последующем он дал разрешение на заключение безвозмездного договора передачи жилья в собственность женщины, которая не имела на это право.
В результате этих действий администрация поселения потеряла более 640 тысяч рублей.
Суд признал бывшего главу виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. Сообщается, что приговор не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU