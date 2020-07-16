В Заксобрании Кировской области выбрали нового председателя соцкомитета

16 Июль 2020 2020-07-16T09:58:17+03:00

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В среду, 15 июля, состоялось очередное пленарное заседание Законодательного собрания. На нем депутаты рассмотрели 20 вопросов. Один из них - утверждение председателя соцкомитета.

Напомним, что 14 июля профильный комитет рассмотрел три кандидатуры: Дмитрий Сергеев — выдвинут заместителем председателям ОЗС Германом Гончаровым; Светлана Шихова - выдвинута депутатом Владимиром Костиным; Анатолий Чурин - выдвинут депутатом Александрой Каримуллиной. Отметим, что последний заявил о самоотводе. В итоге профильный комитет поддержал кандидатуру Дмитрия Сергеева и рекомендовал его к назначению.

На пленарном заседании депутаты ОЗС депутаты утвердили Дмитрия Сергеева на должность председателя комитета по социальным вопросам. «ЗА» проголосовали - 32 народных избранника, против - 9, воздержались - 2.

Отметим, что Дмитрий Сергеев планирует работать председателем соцкомитета на неосвобожденной основе, то есть без отрыва от основного места работы.

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