Кировские депутаты поддержали введение льгот по налогу на имущество организаций

16 Июль 2020 2020-07-16T09:07:56+03:00

На июльском заседании депутаты поддержали введение льгот по налогу на имущество организаций. Фото: zsko.ru

Преференции будут применяться в отношении периода с 1 апреля по 30 июня 2020 года

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В среду, 15 июля, состоялось очередное пленарное заседание Законодательного собрания. На нем депутаты рассмотрели законопроект, который предполагает льготы по налогу на имущество по объектам недвижимости, торговым и деловым центрам. Напомним, что 14 июля профильный комитет рассмотрел предложенные поправки и рекомендовал их к принятию.

В итоге, большинство депутатов поддержали предложенные изменения. С учетом принятых поправок, законопроект предусматривает следующие условия предоставления налоговых преференций:

- договор аренды заключен до 1 марта 2020 года и не прекратил действие в период применения налоговой льготы;

- арендатор, указанный в договоре аренды, является организацией или ИП, у которого по состоянию на 1 марта 2020 года основной вид экономической деятельности относится к отраслям, в наибольшей степени пострадавшим в результате распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, предлагается освободить от уплаты налога на имущество кировские санатории, гостиницы и предприятия общепита.

Предполагается, что льготы будут применяться в отношении налогового периода с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU