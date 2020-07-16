2020-07-16T08:19:48+03:00
Происшествия

Больше не +30: погода в Кирове в четверг, 16 июля

Жуткая жара, от которой устал весь регион, потихоньку отступает
Анастасия РОМАНОВА
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В четверг, 16 июля, синоптики прогнозируют солнечную погоду и небольшую облачность.В четверг, 16 июля, синоптики прогнозируют солнечную погоду и небольшую облачность.Фото: Анастасия РОМАНОВА
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В Кирове все еще жарко, но уже не настолько сильно. В четверг, 16 июля, синоптики прогнозируют солнечную погоду и небольшую облачность. В шесть утра термометры покажут отметку в +23 градуса, через шесть часов - в +25. Небо будет ясным до 10 часов, после чего солнце слегка скроют облака. В полдень температура достигнет своего пика, и наконец это не +32 градуса, нет - всего +26. Однако такая температура установится до самой ночи. Лишь ближе к 21 часу станет прохладнее - всего +19 градусов. Ветер обещается слабый, однако местами синоптики прогнозируют порывы до 11 м/с.

Прогноз подготовлен с помощью сервиса rp5.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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