Больше не +30: погода в Кирове в четверг, 16 июля

16 Июль 2020 2020-07-16T08:19:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кирове все еще жарко, но уже не настолько сильно. В четверг, 16 июля, синоптики прогнозируют солнечную погоду и небольшую облачность. В шесть утра термометры покажут отметку в +23 градуса, через шесть часов - в +25. Небо будет ясным до 10 часов, после чего солнце слегка скроют облака. В полдень температура достигнет своего пика, и наконец это не +32 градуса, нет - всего +26. Однако такая температура установится до самой ночи. Лишь ближе к 21 часу станет прохладнее - всего +19 градусов. Ветер обещается слабый, однако местами синоптики прогнозируют порывы до 11 м/с.

Прогноз подготовлен с помощью сервиса rp5.ru.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU