2020-07-15T17:39:28+03:00
Общество

В Кирове еще одно историческое здание причислили к аварийным

Соответствующее постановление появилось на сайте администрации города
Олег ЛЯЛИН
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Аварийный дом во времена царской России был посудной лавкой. Фото: yandex.ru/mapsАварийный дом во времена царской России был посудной лавкой. Фото: yandex.ru/maps
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Исторический дом №79 на улице Казанской признали аварийным и нуждающимся в реконструкции. Такое заключение было сделано межведомственной комиссией.

В постановлении прописано, что на момент реконструкции жильцы здания могут переселиться в жилые помещения маневренного фонда. Чтобы получить временное жилье, жильцы аварийного дома должны подать соответствующе заявление в теруправление по Первомайскому району.

Здание было построено еще в 70-х годах XIX века. Оно является объектом культурного наследия нашего города. И вопрос о том, не потеряет ли этот дом старинный вид, закроется только после реконструкции.

Напомним, что ранее «Комсомолка» писала о сносе купеческого здания на Ленина, 110. Его специалисты признали изношенным на 70% и не подлежащим реконструкции.

СПРАВКА КП

Каменный дом на улице Казанской, 79 принадлежал вдове вятского купца Анне Бальхозиной. Кроме жилых помещений в здании располагался магазин с посудой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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