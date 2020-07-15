2020-07-15T17:27:11+03:00
Общество

Кировчан просят помочь бездомным животным в городских приютах

С 15 по 31 июля в областном центре пройдет благотворительная акция
Ангелина Табрисова
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Приютским животным очень нужна помощь кировчан.Приютским животным очень нужна помощь кировчан.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Кировские приюты бездомных животных вновь обращаются к жителям города за помощью. По сообщению пресс-службы администрации, с 15 по 31 июля центр местной активности Ленинского района вместе с региональной организацией «Дари добро» устраивают очередную благотворительную акцию.

Животным очень нужны корма, крупы, консервы и другие продукты. Помимо этого, требуются миски, лотки и наполнители для них, лежанки, когтеточки и переноски. Для волонтеров и сотрудников - средства дезинфекции и перчатки, как хлопчатобумажные, так и латексные.

Если вы готовы помочь бездомным животным, то принести необходимое можно в ДК «Космос» (улица Пугачева, 18). Часы приема: вторник, среда - с 15.00 до 17.00, четверг - с 15.00 до 18.00. Подробную информацию можно узнать у руководителя ЦМА Натальи Сергеевны Климовой по телефону: 8-912-335-03-55. Принимать помощь будут с соблюдением всех требований санэпидбезопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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