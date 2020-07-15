В формировании Общественной палаты Кировской области произошли изменения

15 Июль 2020 2020-07-15T17:23:52+03:00

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В среду, 15 июля, на очередном пленарном заседании Заксобрания депутаты рассмотрели законопроект о внесении изменений в формирования Общественной палаты Кировской области. Автором идеи выступил депутат Юрий Балыбердин.

Согласно предложенным изменениям, до 90 дней увеличивается период, в течение которого Заксобрание может инициировать процедуру замещения вакантного места, если один из членов ОПКО досрочно сложил полномочия.

Еще одно изменение позволяет не проводить процедуру замещения вакантного места, если полномочия члена ОПКО прекращены менее чем за 6 месяцев до истечения срока действующего состава Общественной палаты.

- Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из областного бюджета, - подчеркнул Юрий Балыбердин.

Законопроект поддержан большинством народных избранников.

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ИСТОЧНИК KP.RU