2020-07-15T16:51:29+03:00
Происшествия

В Кирове груженый песком грузовик провалился под асфальт

На месте ДТП ведутся работы по прокладке труб
Олег ЛЯЛИН
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Грузовик подвозил песок к месту ремонта теплосетей. Фото: admkirov.ruГрузовик подвозил песок к месту ремонта теплосетей. Фото: admkirov.ru
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15 июля в Кирове на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Труда грузовик провалился под асфальт. Авария произошла около 14.00. К месту происшествия подъехали сотрудники экстренных служб и представители департамента городского хозяйства.

Как оказалось, грузовик подвозил песок к месту ремонта теплосетей. Но асфальт не смог выдержать груженый под отвязку тягач. Как результат, фура завалилась на бок и ушла под землю.

В департаменте городского хозяйства заверили, что виновные в происшествии будут привлечены к административной ответственности. Если выяснится, что авария произошла из-за ресурсоснабжающей компании, она должна будет выполнить реконструкцию теплосетей за счет своих средств. В ДТП никто не пострадал.

К месту аварии подъехали сотрудники дорожных служб. Фото: vk.com/auto_kirov_43

К месту аварии подъехали сотрудники дорожных служб. Фото: vk.com/auto_kirov_43

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ИСТОЧНИК KP.RU

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