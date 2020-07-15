Кировские депутаты поддержали смягчение условий для снижения ставок по УНС

15 Июль 2020 2020-07-15T17:13:14+03:00

Налоги предпринимателям уменьшили до конца года

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В среду, 15 июля, состоялось очередное пленарное заседание Законодательного собрания. Безусловно, главным вопросом в повестке стал законопроект о снижении налоговых ставок для пострадавшего бизнеса. Напомним, что в первом чтении он был принят еще в мае текущего года.

О том, какие поправки были внесены сообщил заместитель председателя Заксобрания Роман Титов.

- Важно подержать отрасли бизнеса, которые пострадали в текущем году от новой коронавирусной инфекции, - подчеркнул Роман Титов.

Ко второму чтению законопроекта были внесены поправки депутатов и губернатора Кировской области.

Свои изменения предложили депутаты Владимир Костин и Светлана Шихова. Их поправка предусматривала продление минимальной ставки на 2021 год. Кроме того, предлагалось применить ее ко всем пострадавшим отраслям без ограничительных условий. Аналогичные изменения предложил и депутат Павел Дорофеев.

Роман Альбертович сообщил, что свои внесенные предложения по законопроекту он отзывает.

Все предложенные варианты изменений были рассмотрены на заседании профильного комитета во вторник, 14 июля.

- Фактическая рекомендация комитета поддержать поправки губернатора, - подчеркнул Роман Титов.

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Владимир Костин настоял, чтобы депутаты голосовали по предложенным поправкам по отдельности.

Первой была рассмотрена поправка губернатора. Большинство народных избранников проголосовали «ЗА» предложенные изменения. Последующие поправки не нашли отклик со стороны депутатов. Варианты изменений, внесенные оппозицией Владимиром Костиным, Светланой Шиховой и Павлом Дорофеевым остались непринятыми.

В итоге, с учетом принятых поправок, законопроект предусматривает, что для применения пониженных налоговых ставок по УСН необходимо соблюсти следующие условия:

-сохранение численности наемных работников на уровне не менее 70% от численности за 2019 год или снижение численности работников не более чем на одного человека;

- обеспечение размера ежемесячных выплат и вознаграждения в расчете на одного наемного работника не менее полутора МРОТ.

При соблюдении этих условий налоговые ставки по УСН для пострадавших налогоплательщиков составят:

- 1%, если объектом налогообложения являются доходы;

- 5%, если объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов.

Данные ставки вводятся на налоговый период 2020 года, а законопроект распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU