Сотрудники кировского ГИБДД вернули родителям их потерявшуюся дочку
14 июля в одном из садоводческих товариществ Кирова пропала 8-летняя девочка. Ребенок играл возле дома, но в какой-то момент родители оставили ее без внимания. В результате девочка ушла в неизвестном направлении. Около 17.00 в местную дежурную часть поступил звонок от обеспокоенных родителей.
К поискам подключились инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники ГИБДД, МВД, участковые полицейские. Не прошло и часа, как лейтенанты полиции Александр Сапожников и Павел Трефилов увидели похожую по приметам девочку. Она отошла от дома примерно на полтора километра. Ее жизни и здоровью ничего не угрожало, но девочка была сильно напугана.
Сотрудники ГИБДД вернули дочь родителям, те поблагодарили полицейских. Для профилактики с семейством провели беседу и объяснили, как опасно оставлять несовершеннолетних без присмотра взрослых.
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ИСТОЧНИК KP.RU