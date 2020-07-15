Сотрудники кировского ГИБДД вернули родителям их потерявшуюся дочку

15 Июль 2020 2020-07-15T16:02:55+03:00

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14 июля в одном из садоводческих товариществ Кирова пропала 8-летняя девочка. Ребенок играл возле дома, но в какой-то момент родители оставили ее без внимания. В результате девочка ушла в неизвестном направлении. Около 17.00 в местную дежурную часть поступил звонок от обеспокоенных родителей.

К поискам подключились инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники ГИБДД, МВД, участковые полицейские. Не прошло и часа, как лейтенанты полиции Александр Сапожников и Павел Трефилов увидели похожую по приметам девочку. Она отошла от дома примерно на полтора километра. Ее жизни и здоровью ничего не угрожало, но девочка была сильно напугана.

Сотрудники ГИБДД вернули дочь родителям, те поблагодарили полицейских. Для профилактики с семейством провели беседу и объяснили, как опасно оставлять несовершеннолетних без присмотра взрослых.

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ИСТОЧНИК KP.RU