2020-07-15T15:00:01+03:00
Происшествия

Бухгалтер школы в Слободском районе выписала премию сама себе

Точнее, своей дочери, работающей там же, но отдавать ей деньги не стала
Карина Нагисова
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Как выяснилось, женщина и прежде уже неоднократно проворачивала такую схему.Как выяснилось, женщина и прежде уже неоднократно проворачивала такую схему.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Слободском районе бухгалтера одной из местных школ подозревают в мошенничестве. Как сообщает региональный Следком, женщина выписала премию своей дочери, а потом присвоила ее себе.

В 2019 году, когда подозреваемая еще работала на своей должности в школе деревни Стулово, ей захотелось немного обогатиться. Сделать это женщина решила через свою дочь, работавшую педагогом в том же учреждении. И передала директору на подпись приказ о премировании нескольких учителей, в числе которых была и ее родственница. Из-за безупречного выполнения своих обязанностей доверие к бухгалтеру было на высшем уровне, поэтому директор, ничего не заподозрив, подписал приказ. А женщина, взяв причитающуюся премию, передавать ее дочери не стала - взяла и оставила себе.

Как выяснило следствие, подобным образом она обогащалась уже не впервые. Неизвестно, на чем она попалась, однако факт есть факт. На бывшего бухгалтера завели уголовное дело по статье «мошенничество с использованием служебного положения». Теперь женщине грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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