Над Кирово-Чепецким районом появилось ядовитое облако
По информации портала chepetsk.ru, жители Просницы и ближайших деревень жалуются на едкий дым, который завис над их домами. Ядовитые вещества, которые выделяют горящие отходы, могут серьезно подкосить здоровье местных жителей.
По факту возгорания и задымления прокуратура Кирово-Чепецкого района проверила деятельность компании ООО «Новый ЭкоГрад», которая эксплуатирует мусорный полигон. Проверка выявила нарушения, наносящие вред окружающей среде, природному ландшафту и целостности экологической системы.
Кирово-Чепецкий прокурор обратился в суд с требованиями: ликвидировать все точки возгорания и восстановить противопожарный пруд. Также суд запретил ответчику ввозить ТБО на свалку. Между тем, задымление все еще не устранено.
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ИСТОЧНИК KP.RU