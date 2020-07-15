Над Кирово-Чепецким районом появилось ядовитое облако

15 Июль 2020 2020-07-15T15:56:49+03:00

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По информации портала chepetsk.ru, жители Просницы и ближайших деревень жалуются на едкий дым, который завис над их домами. Ядовитые вещества, которые выделяют горящие отходы, могут серьезно подкосить здоровье местных жителей.

По факту возгорания и задымления прокуратура Кирово-Чепецкого района проверила деятельность компании ООО «Новый ЭкоГрад», которая эксплуатирует мусорный полигон. Проверка выявила нарушения, наносящие вред окружающей среде, природному ландшафту и целостности экологической системы.

Кирово-Чепецкий прокурор обратился в суд с требованиями: ликвидировать все точки возгорания и восстановить противопожарный пруд. Также суд запретил ответчику ввозить ТБО на свалку. Между тем, задымление все еще не устранено.

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ИСТОЧНИК KP.RU