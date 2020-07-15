2020-07-15T15:56:49+03:00
Происшествия

Над Кирово-Чепецким районом появилось ядовитое облако

Дымовой шлейф тянется от полигона ТБО, где случился пожар
Олег ЛЯЛИН
Поделиться:
Прокуратура запретила ввод ТКО на территорию полигона. Фото: Тимур АбашевПрокуратура запретила ввод ТКО на территорию полигона. Фото: Тимур Абашев
Изменить размер текста:

По информации портала chepetsk.ru, жители Просницы и ближайших деревень жалуются на едкий дым, который завис над их домами. Ядовитые вещества, которые выделяют горящие отходы, могут серьезно подкосить здоровье местных жителей.

По факту возгорания и задымления прокуратура Кирово-Чепецкого района проверила деятельность компании ООО «Новый ЭкоГрад», которая эксплуатирует мусорный полигон. Проверка выявила нарушения, наносящие вред окружающей среде, природному ландшафту и целостности экологической системы.

Кирово-Чепецкий прокурор обратился в суд с требованиями: ликвидировать все точки возгорания и восстановить противопожарный пруд. Также суд запретил ответчику ввозить ТБО на свалку. Между тем, задымление все еще не устранено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кирове еще одно историческое здание причислили к аварийным
Кировчан просят помочь бездомным животным в городских приютах
В формировании Общественной палаты Кировской области произошли изменения
В кировском детском лагере произошла вспышка коронавируса: заразились 35 детей
Ослабление ограничений в Кирове: парки отдыха и пляжи наконец открыты
В Кирове груженый песком грузовик провалился под асфальт
Кировский филиал «Россети Центр и Приволжье» контролирует пожарную безопасность энергообъектов
В Кочуровском парке чинят светомузыкальный фонтан
Кировские депутаты поддержали смягчение условий для снижения ставок по УНС
Сотрудники кировского ГИБДД вернули родителям их потерявшуюся дочку
«УРАЛХИМ» выкупит служебное жилье для бюджетников региона
В реке Юг ищут тело утонувшего подростка
Бухгалтер школы в Слободском районе выписала премию сама себе
Над Кирово-Чепецким районом появилось ядовитое облако
Кировская диорама представит выставку «Музыка русской души»
Из Кирова можно будет улететь в Калугу
Чепчанину пробило ногу арматурой сквозь днище машины
«Юркин парк» вынужден прекратить работу
За последние три года расходы бюджета выросли на 12 млрд рублей
Лучшие работники сферы туризма получили награды
В Кирове появится новый жилой район
В июне 2020 года на 83% увеличилось количество заявок на получение льготной ипотеки от клиентов Кировского филиала РСХБ
Что помогает улучшить самочувствие в жаркую погоду
Коронавирус в Кирове: пятьдесят погибших от болезни
Сервис «Умный проезд» станет доступен для жителей Кировской области
Ослабление ограничений в Кирове: дату выхода на третий этап отодвинули вновь
В Кировской области подскочили цены на бензин