Чепчанину пробило ногу арматурой сквозь днище машины

15 Июль 2020 2020-07-15T13:20:55+03:00

Мужчина наехал на кусок железного прута, для которого автомобиль не стал препятствием

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В Кирово-Чепецке мужчине пробило ногу арматурой, пока он ехал в автомобиле. Спасали его местные пожарные. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.

Случай вышел печальным и неординарным. По данным ведомства, ЧП произошло вечером 13 июля на 13 километре трассы Кирово-Чепецк - Каринка. 54-летний мужчина ехал на своем автомобиле «Иж-2126» по бетонке и наехал на кусок арматуры. Железный прут пробил днище машины и ногу водителя.

Очевидцы вызвали скорую помощь, однако без специального инструмента освободить мужчину не удалось. Тогда на место прибыли сотрудники МЧС со станции Просница. Специнструментом они перекусили прут, часть которого осталась в ноге несчастного, и аккуратно переместили его в карету скорой помощи. Мужчину оперативно доставили на операцию. Сейчас он лежит в Кирово-Чепецкой ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU