2020-07-15T13:20:55+03:00
Происшествия

Чепчанину пробило ногу арматурой сквозь днище машины

Мужчина наехал на кусок железного прута, для которого автомобиль не стал препятствием
Маргарита Акагиева
Поделиться:
Кусок железа пробил насквозь днище машины вместе с ногой водителя. Фото: 43.mchs.gov.ruКусок железа пробил насквозь днище машины вместе с ногой водителя. Фото: 43.mchs.gov.ru
Изменить размер текста:

В Кирово-Чепецке мужчине пробило ногу арматурой, пока он ехал в автомобиле. Спасали его местные пожарные. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.

Случай вышел печальным и неординарным. По данным ведомства, ЧП произошло вечером 13 июля на 13 километре трассы Кирово-Чепецк - Каринка. 54-летний мужчина ехал на своем автомобиле «Иж-2126» по бетонке и наехал на кусок арматуры. Железный прут пробил днище машины и ногу водителя.

Очевидцы вызвали скорую помощь, однако без специального инструмента освободить мужчину не удалось. Тогда на место прибыли сотрудники МЧС со станции Просница. Специнструментом они перекусили прут, часть которого осталась в ноге несчастного, и аккуратно переместили его в карету скорой помощи. Мужчину оперативно доставили на операцию. Сейчас он лежит в Кирово-Чепецкой ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кирове еще одно историческое здание причислили к аварийным
Кировчан просят помочь бездомным животным в городских приютах
В формировании Общественной палаты Кировской области произошли изменения
В кировском детском лагере произошла вспышка коронавируса: заразились 35 детей
Ослабление ограничений в Кирове: парки отдыха и пляжи наконец открыты
В Кирове груженый песком грузовик провалился под асфальт
Кировский филиал «Россети Центр и Приволжье» контролирует пожарную безопасность энергообъектов
В Кочуровском парке чинят светомузыкальный фонтан
Кировские депутаты поддержали смягчение условий для снижения ставок по УНС
Сотрудники кировского ГИБДД вернули родителям их потерявшуюся дочку
«УРАЛХИМ» выкупит служебное жилье для бюджетников региона
В реке Юг ищут тело утонувшего подростка
Бухгалтер школы в Слободском районе выписала премию сама себе
Над Кирово-Чепецким районом появилось ядовитое облако
Кировская диорама представит выставку «Музыка русской души»
Из Кирова можно будет улететь в Калугу
Чепчанину пробило ногу арматурой сквозь днище машины
«Юркин парк» вынужден прекратить работу
За последние три года расходы бюджета выросли на 12 млрд рублей
Лучшие работники сферы туризма получили награды
В Кирове появится новый жилой район
В июне 2020 года на 83% увеличилось количество заявок на получение льготной ипотеки от клиентов Кировского филиала РСХБ
Что помогает улучшить самочувствие в жаркую погоду
Коронавирус в Кирове: пятьдесят погибших от болезни
Сервис «Умный проезд» станет доступен для жителей Кировской области
Ослабление ограничений в Кирове: дату выхода на третий этап отодвинули вновь
В Кировской области подскочили цены на бензин