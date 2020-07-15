Экспонаты выставки можно будет не только посмотреть, но и послушать Фото: pixabay.com

В начале августа Кировская диорама представит выставку «Музыка русской души», посвященную музыкальным традициям вятской земли. На выставке покажут музыкальные инструметы – как классические, так и народные. Почетное место будет отведено гармони – инструменту, прошедшему с солдатами всю Великую Отечественную. Гармошка невелика по размеру, не тяжела и (в отличие от гитары) не хрупка - ее можно таскать, не повреждая, в солдатском вещмешке, ей нипочем ни сырость, ни перепады температуры. У Вятки гармонь своя: одна из разновидностей этого инструмента так и называется "вятская".

Кроме того, посетители выставки увидят фото конца XIX и начала XX веков, ноты, пластинки, концертные костюмы. Целый раздел будет посвящен известному ансамблю «Искорка» из Котельнича. Экспонаты выставки можно будет не только посмотреть, но и послушать.

Из-за продолжающейся эпидемии коронавируса выставку откроют с соблюдением всех санитарных мер. Экспонаты для нее предоставили Областной Дом народного творчества, Вятская филармония, Первая детская музыкальная школа города Кирова и колледж музыкального искусства им. И. В. Казенина. Фото и предметы из личного архива предоставили Заслуженный работник культуры РФ, хормейстер ОДНТ Владимир Булычев, Заслуженный артист РФ, дирижер Вятского оркестра русских народных инструментов Александр Чубаров, Заслуженный работник культуры РФ, педагог Первой детской музыкальной школы Галина Коряковцева.