«Юркин парк» вынужден прекратить работу

15 Июль 2020 2020-07-15T12:27:36+03:00

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С введением ограничительных мер из-за коронавируса и вспышки инфекции, в нашей области в конце марта приостановили работу многие организации, в том числе и развлекательные. Поэтапное послабление ограничений началось с 12 мая. Тогда открылись летние кафе, музеи и библиотеки. Начал работу и развлекательный комплекс. Но требованиям Роспотребнадзора по соблюдению карантинных мер и снятию ограничений они соответствовали не полностью. И 13 июля администрация «Юркиного парка» выложила в своем сообществе информацию о том, что комплекс снова закрывают.

- Вместе с вами сожалеем, что в это непростое для всех, но жаркое лето, мы вынуждены оставить вас без парка, - пишут администраторы.

В сообществе сказано, что по требованию Роспотребнадзора «Юркин парк» не может открыть свои бассейны, так как они относятся к бассейнам на свежем воздухе.

Владельцы надеются, что парк сможет начать работу либо на третей стадии снятия ограничений, либо по Постановлению правительства нашей области. Тогда должны открыться парки отдыха и развлечений, а также не спортивные бассейны. Администрация парка отмечает, что все требования по дезинфекции соблюдались раньше и будут соблюдаться впредь.

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ИСТОЧНИК KP.RU