Коронавирус в Кирове: пятьдесят погибших от болезни
В нашем регионе скончалась пятидесятая жертва коронавируса. Накануне в инфекционном госпитале умерла 82-летняя жительница областного центра. Женщина была в группе риска по возрасту. Несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось.
Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким умершей.
За минувшие сутки в нашем регионе также зафиксировали 57 новых случаев заражения коронавирусом. Выписали из инфекционных госпиталей 33 выздоровевших пациента.
По состоянию на 15 июля 2020 года, в Кировской области зарегистрировано:
- 4994 случая заражения COVID-19, включая бессимптомных больных;
- 3143 выздоровевших;
- 50 умерших;
- 4283 кировчанина находятся на домашнем карантине;
- более 42 тысяч жителей области сняли с него за весь период.
На лечении в инфекционных стационарах сейчас находятся 1058 пациентов с пневмонией. Количество госпитализированных в отделение реанимации и интенсивной терапии, к сожалению, увеличилось - до 30. Число подключенных к аппарату ИВЛ заболевших также возросло до восьми человек.
ИСТОЧНИК KP.RU