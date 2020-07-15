2020-07-15T10:44:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: пятьдесят погибших от болезни

Всего в регионе зафиксировали уже почти пять тысяч случаев заражения
Ангелина Табрисова
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Число больных, подключенных к ИВЛ, возросло до восьми человек.Число больных, подключенных к ИВЛ, возросло до восьми человек.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В нашем регионе скончалась пятидесятая жертва коронавируса. Накануне в инфекционном госпитале умерла 82-летняя жительница областного центра. Женщина была в группе риска по возрасту. Несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким умершей.

За минувшие сутки в нашем регионе также зафиксировали 57 новых случаев заражения коронавирусом. Выписали из инфекционных госпиталей 33 выздоровевших пациента.

По состоянию на 15 июля 2020 года, в Кировской области зарегистрировано:

- 4994 случая заражения COVID-19, включая бессимптомных больных;

- 3143 выздоровевших;

- 50 умерших;

- 4283 кировчанина находятся на домашнем карантине;

- более 42 тысяч жителей области сняли с него за весь период.

На лечении в инфекционных стационарах сейчас находятся 1058 пациентов с пневмонией. Количество госпитализированных в отделение реанимации и интенсивной терапии, к сожалению, увеличилось - до 30. Число подключенных к аппарату ИВЛ заболевших также возросло до восьми человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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