Сервис «Умный проезд» станет доступен для жителей Кировской области

15 Июль 2020 2020-07-15T10:31:10+03:00

В августе планируется открыть прием заявлений на регистрацию в районных МФЦ

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Жители районов области смогут оплачивать льготный проезд в общественном транспорте Кирова банковской картой. О перспективах развития сервиса «Умный проезд» рассказали на заседании комиссии ОЗС.

Исполняющий обязанности министра информационных технологий и связи региона Алексей Сухих рассказал, что уже в августе планируется открыть прием заявлений в центрах «Мои документы». Для регистрации понадобится паспорт, банковская карта «МИР» любого банка и СНИЛС.

- Сервис позволяет оплачивать льготный проезд в общественном транспорте города Кирова по банковской карте национальной платежной системы «МИР» любого банка, - подчеркнул министр. - При этом идентификация «льготника» происходит с использованием СНИЛС без передачи данных в банк

Напомним, что сервис «Умный проезд» был запущен 17 марта текущего года в городе Кирове. За это время было проведено более 6717219 транзакций, осуществлено 2300 льготных поездок.

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ИСТОЧНИК KP.RU