Жара не отступает: погода в Кирове в среду, 15 июля

15 Июль 2020 2020-07-15T08:16:04+03:00

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С помощью сервиса rp5.ru «Комсомолка» вновь составила для своих читателей ежедневный прогноз погоды. На среду, 15 июля, в Кировской области ожидается жаркая погода - снова. Ночью пройдет ливень, который прекратится только в три часа. Покапывать с неба будет вплоть до семи часов утра, однако преимущественно обещается без осадков. К этому же времени начнет припекать - столбики термометров покажут +27 градусов. К двум часам дня температура достигнет своего пика: воздух прогреется до +33 градусов. И такая жара продержится до самой ночи. Даже в полночь термометры будут показывать +25 градусов.

Погода обещает быть облачной, но не пасмурной. Легкий ветер, местами с порывами до 8 м/с, прилагается.

Внимание! 15 июля, по информации регионального ГУ МЧС, в Кировской области местами возможны грозы, ливни и град. Подробную информацию о том, как уберечься от стихии, можно прочитать здесь. И будьте осторожны - напомним, 14 июля от удара молнии загорелись два дома

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ИСТОЧНИК KP.RU